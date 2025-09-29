Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kottej

Uzoq muddatli ijara Kottejlar in Yakkasaray District, Oʻzbekiston

2 ob'ekt topildi
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 355 m²
Qavatlar soni 3
Сдается в долгосрочную аренду 2 коттеджа (целиком и/или по отдельности) в центре Ташкента, о…
$4,000
oyiga
Kottej 8 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 8 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 250 m²
Qavatlar soni 2
Сдаётся участок 8 комнат в Яккасарайском районе улица Саламатина. 2 -Гостиные,2- спальни,2-…
$2,700
oyiga
Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj