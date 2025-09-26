Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Turar joy
  3. Shahar uyi
  4. Tog' ko'rinishi

Taunhausslar tog'larga qaragan O‘zbekistonda

Toshkent
9
Samarqand viloyati
4
Samarqand
4
Shahar uyi Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Shahar uyi 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Shahar uyi 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 4
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 2
Продается  таунхаус в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть, неда…
$200,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REAITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Teras
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita