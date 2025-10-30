Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Turar joy
  4. Kvartira
  5. Ko'l yaqinidagi mulk

Kvartira savdosi in Shaykhantahur District, Oʻzbekiston

studiya kvartiralari
3
bir xonali
23
ikki xonali
26
uch xonali
6
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 38 m²
Qavat 14/51
Продаётся  Цена 150000 $ Количество комнат: 2 площадь: 38 Этаж: 14 Этажность дома: 51…
$150,000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REAITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita