Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Пскентский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Piskent district uy sotib olish uchun

;
2 ob'ekt topildi
Uy 5 xonalar _just_in Piskent district, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Piskent district, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 118 m²
Qavatlar soni 1
Uchala sotiladi, 6 sot er uchastkasi, uy 118 kv.m, 2 ta qurilishi tugallanmagan uy 30 kv.m, …
$2
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English
Uy 15 xonalar _just_in Pskent, Oʻzbekiston
Uy 15 xonalar
Pskent, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Maydoni 3 700 m²
Qavatlar soni 2
#Piskent tumani #Burgalikda #Dacha #37-Sotok #1-Gektar yer bog‘bonchilikka ruxsati bor hujj…
$200 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
arzon
elita