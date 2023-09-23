_item_complex_h1_

Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе.
Ж.К «Бунёдкор»
Застройщик : Modern House
Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока
Срок рассрочки : 28 месяцев
Стоимость квартиры включает:
• Входная железная дверь
• Стеклопакеты на окна
• Счётчики: воды, света и газа
• Двухконтурный котёл
Тип постройки:
• Газосиликатный блок
• межквартирные перегородки газоблок
• квартиры продаются без ремонта
• Высота потолков 3,1 м
• Каркасно-монолитный скелет
• Инфраструктура:
• -В каждом блоке имеются современный лифт
• -Удобное местоположение
• -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
• -Детская площадка
Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год