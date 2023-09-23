_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston

Talab bo'yicha narx

ЖК Yangi Hayot О жилом комплексе Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья. Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Площадь нового рынка в городе Андижане, большая площадь на первом этаже нового жилого комплекса, расположенного напротив торгового комплекса, - это то же самое для вашего бизнеса. Инфраструктура Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Локация Адрес: город Андижан, район Янгибазар, ТРЦ Холис