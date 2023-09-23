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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
4 1
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
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Kompleks haqida

Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе.

Ж.К «Бунёдкор»
Застройщик : Modern House
Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока 

Срок рассрочки : 28 месяцев

Стоимость квартиры включает:
• Входная железная дверь
• Стеклопакеты на окна
• Счётчики: воды, света и газа
• Двухконтурный котёл

Тип постройки:
• Газосиликатный блок
• межквартирные перегородки газоблок
• квартиры продаются без ремонта
• Высота потолков 3,1 м
• Каркасно-монолитный скелет


• Инфраструктура:
• -В каждом блоке имеются современный лифт
• -Удобное местоположение
• -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности
• -Детская площадка
Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Iqtisodiyot sinfi
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Ramka-blok
Yetkazib berish yili
Yetkazib berish yili
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
8
Yangi bino joylashgan joy
Navoiy, O‘zbekiston

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