  2. Яшнабадский район
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Tijorat

Yashnabad District kunlik ijara Tijorat mulki

Офис продажа _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Офис продажа
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 1
🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ С ГОТОВЫМ АРЕНДАТОРОМ! ❗️ Доход — 1 300 $/месяц 📍 Район: Яшн…
$130,000
bir kunda
Agentlik
TNM Home
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Tijorat 260 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 260 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 260 m²
Qavatlar soni 2
Сдаю  гостиницу в аренду в центре  города на Дархане Цена 2300у.е
Talab bo'yicha narx
Agentlik
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Aloqa tillari
Русский
