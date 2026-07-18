Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Xorazm viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

in Xorazm viloyati, Oʻzbekiston kvartiralar uzoq muddatli ijarasi

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Urgench, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Urgench, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 70 m²
Qavat 3/4
Urganch shaxrida 3 xonali kvartira ijaraga beriladi, manzili med institutga yakin, lazzatni …
$292
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring