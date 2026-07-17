Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Учтепинский район
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Uy

Uchtepa Tumani kunlik ijara uyda

;
1 ob'ekt topildi
Uy _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Uy
Toshkent, Oʻzbekiston
Kunlik dacha. Oila va ulfatlar uchun. Tozza va pokiza. Hovuz va sauna bor. Chegirma nar…
$99
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring