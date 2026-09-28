Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Samarqand
  3. Uzoq muddatli ijara

Uzoq muddatli ijara Tijorat mulki Samarqandda, Oʻzbekiston

;
Tijorat Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Сдаются в аренду коммерческие помещения, расположенные в центре города Самарканд! _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Сдаются в аренду коммерческие помещения, расположенные в центре города Самарканд!
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 180 m²
Qavatlar soni 7
Сдаются в аренду коммерческие помещения, расположенные в центре города Самарканд! Помещен…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ООО НПО "ELXOLDING"
Aloqa tillari
Русский
Shahar markazida mehmonxona joylashgan yer uchastkasi (16 akr) _just_in Samarqand, Oʻzbekiston
Shahar markazida mehmonxona joylashgan yer uchastkasi (16 akr)
Samarqand, Oʻzbekiston
Maydoni 1 600 m²
Qavatlar soni 3
Samarqand markazida binosi bo'lgan 16 akr yer uchastkasi ijaraga beriladi. Ruxsat etilgan…
$35 000
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring