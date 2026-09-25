Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Кибрайский район
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Uy

Qibray district kunlik ijara uyda

;
1 ob'ekt topildi
Дача со всеми удобствами _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Дача со всеми удобствами
Chirchik, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Yotoq xonalari soni 4
Hammomlar soni 3
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 2
Uy tog'li hududda joylashgan, uyning yonida toza havo oqadi Butun oila uchun unutilmas xotir…
$200
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring