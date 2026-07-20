Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Farg'ona Viloyati
  3. Uzoq muddatli ijara

Uzoq muddatli ijara Tijorat mulki in Farg'ona Viloyati, Oʻzbekiston

;
Tijorat Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Аренда склада в Ферганской долине _just_in Yozyovon, Oʻzbekiston
Аренда склада в Ферганской долине
Yozyovon, Oʻzbekiston
Maydoni 3 000 m²
Qavatlar soni 1
Farg'ona viloyati Yozyovon shahrida yangi ombor ijaraga beriladi. Ombor maydoni 2000 kv.m, s…
$8,586
oyiga
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский