Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Зиадин
  3. Земельные участки

Земельные участки в Зиадин, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Продается земля 8 соток на Бодомзор . Офорлмено на юр лицо кадастр нежилое
1,26 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Yashnobod tumani Gozal maxallada 12 sotix yer sotiladi kadastiri bor 1 sotixi 43.000$ +99833…
540,35 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Узбекистан
Участок земли
Узбекистан
ПРОДАЖА: Дархан ул.Асака не далеко парк Мирзо Улугбек 7 соток фасад 22 м.   Дархан,…
9,06 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Уртасарой ок-олтин мой 37 уйни ярми уй куриш учун 12 сотихли ер майдони сотилади. сотихи 300…
37,70 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Ортачирчиқ тумани марказига яқин жойда 10 соток йер участкаси сотилади. Нархи 20000 $$$
251,33 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
Gaz svet suv kanalizatsiya wifi asfalt xamma sharoitlari bor 6 sotix yer
3,39 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Узбекистан
Участок земли
Узбекистан
Юнусабад район в элитной махалле Исламобод махалля недалеко от завода Зенит Под строитель…
4,90 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Ташкент, Узбекистан
Участок земли
Ташкент, Узбекистан
#Янгийул земля продается для ЖК 1га 20 соток решения для 9-этажки 1-линия пакет документов …
31,42 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ZANGI OTA UYLARI
Языки общения
Русский
Участок земли в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Участок земли
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Yer sotiladi 1.4 sotix 7m x 20m Yashnabod shavkat kochasi. 1.4 sotix 7m x 20m Maxallada xam…
477,52 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Ханабад, Узбекистан
Участок земли
Ханабад, Узбекистан
Продаётся земля 2.5 сотки в старых сергелях,фасад 11×23 пустая земля цена 24 500 за всю земл…
320,44 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Участок земли в Ханабад, Узбекистан
Участок земли
Ханабад, Узбекистан
#Продажа #Земля ПОД Строителства ЖК все готово + совет Район: #Сергели Ориентир: Сурум от…
257,61 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Апарто - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Участок земли в Узбекистан
Участок земли
Узбекистан
Земля с выходом на дорогу. Соседское здание - кондитерская Safia. Ракат махаля
5,58 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский