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Жилье в Заамин, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Заамин, Узбекистан
Квартира
Заамин, Узбекистан
Mator karopka qilingan balolar 100% Metan 160k
$15,696
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Заамин, Узбекистан

Недорогая
Элитная