Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Жилая
  4. Комнаты

Количество комнат в Юнусабадский район, Узбекистан

Комната В архив
Очистить
2 объекта найдено
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 15 м²
Этаж 2/4
Продается 1 комнатная квартира 2 этаж 4 этажного дома (Бывшее общежитие) Квартира находить…
336,19 млн сум
Комната в Ташкент, Узбекистан
Комната
Ташкент, Узбекистан
Площадь 10 м²
Этаж 2
Продается 1 комнатная квартира 2 этаж 4 этажного дома Бывшее общежитие) кухня санузел обший…
207,83 млн сум

Параметры недвижимости в Юнусабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная