Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Готовый бизнес

Долгосрочная аренда готового бизнеса в Юнусабадском районе, Узбекистан

Готовый бизнес Удалить
Очистить
1 объект найдено
Сдаётся в аренду в Ташкент, Узбекистан
Сдаётся в аренду
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Сдаётся помещение в аренду Мирзо-Улугбекский район. Адрес:Метро Хамида Алимджанова 10А. …
Цена по запросу
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский