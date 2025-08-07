Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юкарычирчикский район
  3. Коммерческая
  4. Производство

Производственные здания в Юкоричирчикском районе, Узбекистан

1 объект найдено
Швейный и производственный цех 32.5 соток 3953 кв.м в Йик-Ата, Узбекистан
Швейный и производственный цех 32.5 соток 3953 кв.м
Йик-Ата, Узбекистан
Площадь 3 953 м²
Количество этажей 3
Тип недвижимости: швейная фабрика, возможно перепрофилирование под склад производство Наиме…
$1,45 млн
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha