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Жильё с видом на море в Яшнабадский район, Узбекистан

квартиры
1169
дома
11
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Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная