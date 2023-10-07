Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Жилая
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на море в Яшнабадский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9/9
🏙Продаётся 2х комнатная квартира в Новостройке от Golden House, ЖК "Mirabad Avenue"!🔥 📍 О…
1,53 млрд сум
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/12
ПРОДАЕТСЯ 2/5/12 НОВОСТРОЙКА  ЖК NRG Mirzo Ulugbek На Сайраме (Мирзо-Улугбекский район) …
940,94 млн сум
Квартира 2 спальни с лифтом, в центре города, с парковка в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 спальни с лифтом, в центре города, с парковка
Бухара, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 2/4
Шикарная 3х комнатная квартира в центре города. Продаётся просторная квартира. Компактная к…
624,08 млн сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
825,66 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/7
ПРОДАЕТСЯ 3/2/7 НОВОСТРОЙКА  ЖК Gardens Residence Tashkent City  (Шайхантахурский район)…
3,42 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Ургенч, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ургенч, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
ПРОДАЕТСЯ 4/4/4 на ЦУМ Ц-7 ор-р: школа - 110 (Мирабадский район) Комнат: 4 Этаж: 4 Э…
2,08 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
#Чиланзар1комнатная #6квартал - Ор-р Салон ДИМ - 1/2/4  28м2 - Кирпич - Балкон - 1.2х3 …
609,88 млн сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Этаж 2/5
Гулобод Ориентир 41-мактаб 4-хона 2-этаж 5-этажка улушченная планировка Балкон 2*6 хонал…
1,15 млрд сум
Квартира 2 спальни в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 8/10
🏙🔥СРОЧНО🔥 Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке Бизнес класса, ЖК "Mirabad City"!🔥🔥🔥…
1,96 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/8
🏙 Продаётся 2х комнатная квартира в Новостройке, ЖК "Darhan Avenue"! 📍 Ориентир: Дархан, …
1,23 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
46,000 у.е. 1/5/5, Юнусабад 19 квартал, раздельные планировка и санузел Ориентир - задняя с…
598,67 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
#8557 Срочно! Быстрая продажа!  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, To…
427,70 млн сум

Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная