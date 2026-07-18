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Жилье в Янгиер, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Янгиер, Узбекистан
Квартира
Янгиер, Узбекистан
Ayollar uchun qishki qalin va qulay hijob ro'mollar. Cho'zilmaydi toshi to'kilmaydi
$3
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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