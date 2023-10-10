Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгикурганский район
  3. Жилая
  4. Квартиры

Квартиры в Янгикурганский район, Узбекистан

трехкомнатные
1
Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 1/9
3/1/9 Паркентский (Риезий), спецплан, 85 кв., цена 80.000
974,14 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/7
НОВОСТРОЙКА 2/5/7 Новомосковская улица  Комплекс "Янги Дархан  Отличное расположение  …
1,69 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЕТСЯ 3в4/8/9 НОВОСТРОЙКА  ЖК Dream House на Тезикова Дача (Яккасарайский район) …
2,13 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/8
Продается квартира  Новостройка  Tashkent city  ЖК: Gardens  Ориентир Дружба Народов  К…
1,53 млрд сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 10/12
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
786,15 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
659,11 млн сум
Квартира 1 комната с балконом в Сабзавот, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Сабзавот, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/4
Продам квартиру 1/2/4 на массиве Ялангач Ориентир Аптека 999 Кирпичный дом Балко…
529,69 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/5
681,90 млн сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 64 м²
Этаж 4/4
Продаётся просторная двухкомнатная квартира в одном из экологически чистых районов на Буз-2…
791,49 млн сум
Квартира 2 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Продаётся 2/1/4 60м2 на Новомосковской  (ул. Измайлова, 15 гор. больница) Кирпич 77-сери…
1,40 млрд сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
830,25 млн сум
Квартира 2 спальни в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 6/9
🏙🔥СРОЧНО!🔥Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке от Golden House, ЖК "Mirabad Avenue"…
3,17 млрд сум

Параметры недвижимости в Янгикурганский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная