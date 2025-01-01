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Коттеджи в Янгиюль, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 10 комнат в Янгиюль, Узбекистан
Коттедж 10 комнат
Янгиюль, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Янгиюлский  район, Ташкентская область MFY Дехконобод улица Бустон от  Ташкента 18км. Про…
2,01 млрд сум
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GOLD REAL ESTATE
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