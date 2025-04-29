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Коттеджи в Янгиташкентский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
Набор отдельных жилищных зданий разделен на 2 отдельных курса. Каждый раздел имеет все благо…
$307,336
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Параметры недвижимости в Янгиташкентский район, Узбекистан

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