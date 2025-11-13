Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгиташкентский район
  3. Коммерческая
  4. Производство

Производственные здания в Янгиташкентский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
3
2 объекта найдено
Продается производственная территория в Ташкент, Узбекистан
Продается производственная территория
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 2
Юкори-чирчикский район Поселок Ийк-Ота  От Поста ГАИ Рохат 2км 16.1 соток  800кв.м полез…
$300,000
Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Швейный и производственный цех 32.5 соток 3953 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Швейный и производственный цех 32.5 соток 3953 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 953 м²
Количество этажей 3
Тип недвижимости: швейная фабрика, возможно перепрофилирование под склад производство Наиме…
$1,30 млн
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha