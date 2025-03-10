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Дома в Янгинаманганский район, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Наманган, Узбекистан
Дом 6 комнат
Наманган, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Главная - как рука Город Наманган Гузал Чаманзор mfy незаконченный 6 - 6 - sß / p> …
$75,000
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Параметры недвижимости в Янгинаманганский район, Узбекистан

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