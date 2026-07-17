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Квартиры в Янги Маргилан, Узбекистан

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3 объекта найдено
Квартира в Янги Маргилан, Узбекистан
Квартира
Янги Маргилан, Узбекистан
Спалний гарнитур срочно сотилади холати россаям яхши! Олинганига куп булгани йук, матрасиям…
$330
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USMANOV REALTY
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Квартира в Янги Маргилан, Узбекистан
Квартира
Янги Маргилан, Узбекистан
Отдам бесплатно. Локация: г.Фергана, Киргили, Широтка
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Квартира 2 комнаты в Янги Маргилан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Янги Маргилан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
1чи этаж 2 хоналик гишлик пол огород бор
$16,997
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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