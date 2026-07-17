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Аренда отелей на сутки в Яккасарайский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Отель в Ташкент, Узбекистан
Отель
Ташкент, Узбекистан
Assalomu aleykum! Yangi “RUYO PLAZA” HOTEL mehmonxonasi poytaxtimiz markazida joylashgan shi…
$8
за сутки
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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