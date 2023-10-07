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Яккасарайский район
Жилая
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с видом на море в Яккасарайский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры
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Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан
недорогая
элитная
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