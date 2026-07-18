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Коммерческая недвижимость в Ходжейлийский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 3 300 м² в Ходжейли, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 300 м²
Ходжейли, Узбекистан
Площадь 3 300 м²
Foydali imkoniyat! Sholi tegirmon sotiladi! Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida…
$58,302
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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