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Жилье в Вабкент, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира в Вабкент, Узбекистан
Квартира
Вабкент, Узбекистан
Kravat sotiladi Razmer:2.50-3.50 Narxi:3.800.000 Kelishiladigon joyi bor
$314
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Агентство
USMANOV REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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