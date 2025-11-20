Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Qisqa muddatli ijara
  4. Saroy

Yunusabad district kunlik ijara qasrlar

Saroy Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
12 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
12
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Yotoq xonalari soni 2
Hammomlar soni 2
Maydoni 12 m²
Qavatlar soni 12
12
$1,211
bir kunda
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring