Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Turar joy
  4. Dupleks

in Yunusabad district, Oʻzbekiston Duplekslar

;
Dupleks Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Dupleks 5 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Dupleks 5 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 2
Maydoni 126 m²
Qavat 1/3
Dupleks kvartira LCD Ars Empire yopiq turar-joy majmuasi avtomobillar uchun avtomashinalarsi…
$600
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita