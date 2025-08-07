Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юкарычирчикский район
  3. Tijorat
  4. Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish binolari in Yukarichirchik District, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
Швейный и производственный цех 32.5 соток 3953 кв.м _just_in Yik Ata, Oʻzbekiston
Швейный и производственный цех 32.5 соток 3953 кв.м
Yik Ata, Oʻzbekiston
Maydoni 3 953 m²
Qavatlar soni 3
Тип недвижимости: швейная фабрика, возможно перепрофилирование под склад производство Наиме…
$1,45M
Agentlik
GOLD REAL ESTATE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha