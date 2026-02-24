Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Янгихаёт
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

Uzoq muddatli ijara kvartiralar in Yangihayot, Oʻzbekiston

Kvartira Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Арендага 2 хоналик квартира берилади _just_in Yangihayot, Oʻzbekiston
Арендага 2 хоналик квартира берилади
Yangihayot, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 62 m²
Qavat 16/16
Kod: 35867   #Янгихаёт  #Целий  Арендага 2 хоналик квартира берилади Янги хаёт т…
$400
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ARENDA KVARTIRALAR
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ijarachilar qo‘yiladi _just_in Yangihayot, Oʻzbekiston
Ijarachilar qo‘yiladi
Yangihayot, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 50 m²
Qavat 4/9
Kod: 35887   #Янги хайот #Целий Yangi Hayot tumani Sokin Makon mavzesi 7-u…
$400
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ARENDA KVARTIRALAR
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring