Ishlab chiqarish binolari in Yangi Tashkent District, Oʻzbekiston

Продается производственная территория _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается производственная территория
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 13
Hammomlar soni 2
Maydoni 1 600 m²
Qavatlar soni 2
Юкори-чирчикский район Поселок Ийк-Ота  От Поста ГАИ Рохат 2км 16.1 соток  800кв.м полез…
$300,000
Швейный и производственный цех 32.5 соток 3953 кв.м _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Швейный и производственный цех 32.5 соток 3953 кв.м
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 3 953 m²
Qavatlar soni 3
Тип недвижимости: швейная фабрика, возможно перепрофилирование под склад производство Наиме…
$1,30M
