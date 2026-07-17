Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Янги Маргилан
  3. Turar joy

in Yangi Margilan, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
kvartiralar
3
3 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Yangi Margilan, Oʻzbekiston
Kvartira
Yangi Margilan, Oʻzbekiston
Yotoq xonasi tez sotiladi yaxshi holatda! Olingani ko'p uxlamaydi, matrasim katta ortopedik…
$330
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Yangi Margilan, Oʻzbekiston
Kvartira
Yangi Margilan, Oʻzbekiston
Men uni tekinga beraman. Manzil: Farg‘ona, Kirgili, Shirotka
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Yangi Margilan, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Yangi Margilan, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 70 m²
Qavat 1/2
1chi qavat 2 xonalik gishlik qavat bog' bor
$16,997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN