Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Vobkent tumani
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Vobkent tumani, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Vobkent, Oʻzbekiston
Kvartira
Vobkent, Oʻzbekiston
Kravat sotiladi Razmer:2.50-3.50 Narxi:3.800.000 Kelishiladigon joyi bor
$314
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita