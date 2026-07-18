Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toʻraqoʻrgʻon tumani
  3. Turar joy

in Toʻraqoʻrgʻon tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Toʻraqoʻrgʻon, Oʻzbekiston
Kvartira
Toʻraqoʻrgʻon, Oʻzbekiston
Yangi kamplek gold rangda sizga yoqadi sifati alo narxi 7mln500
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita