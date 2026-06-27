Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Turar joy
  4. Pentxaus
  5. Ko'l yaqinidagi mulk

Toshkentda, Oʻzbekiston Pentxauslar ko'l yaqinida

;
Pentxaus Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Pentxaus 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Pentxaus 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 123 m²
Qavat 8/8
Seul Mundagi premium kvartira:UMUMIY MA'LUMOTToshkent uchun o'ziga xos format: 8-qavatda ter…
$299,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita