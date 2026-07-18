Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Taxiatosh tumani
  3. Turar joy

in Taxiatosh tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
2 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Takhiatosh, Oʻzbekiston
Kvartira
Takhiatosh, Oʻzbekiston
Traktordin shiqan balonlar bar baxasi 150000 somdan kalodsi malga axir qiluwgada boladi 6 Dana bar
$12
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Takhiatosh, Oʻzbekiston
Kvartira
Takhiatosh, Oʻzbekiston
Barcha ichki qurilish ishlari, sifati va aniqligi kafolatlangan, barcha ishlar faqat darajada
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita