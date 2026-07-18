Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Сырдарья
  3. Turar joy

in Syrdarya, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Syrdarya, Oʻzbekiston
Kvartira
Syrdarya, Oʻzbekiston
Begavoy dorojkalar sotiladi. 100 kg dan 250 kg gacha vazn ko‘taradigan modellar mavjud. Na…
$383
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring