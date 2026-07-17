Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Shahrisabz
  3. Turar joy
  4. Uy

in Shahrisabz uy sotib olish uchun

;
1 ob'ekt topildi
Uy 4 xonalar _just_in Shahrisabz, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Shahrisabz, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 1
Марказдан 10 сотихли ховли сотилади. Манзил Тепарлик махалласи Моворауннахр кучаси 207 уй. …
$38,992
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita