Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Qoʻshtepa tumani
  3. Turar joy
  4. Uy

in Qoʻshtepa tumani uy sotib olish uchun

;
1 ob'ekt topildi
Uy 8 xonalar _just_in Eshanguzar, Oʻzbekiston
Uy 8 xonalar
Eshanguzar, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 4 500 m²
Qavatlar soni 1
uchaska sotiladi 7 xona 4.5 sotix joylashuv bek baraka bozor orqasida joylashgan boshqa ras…
$149,999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita