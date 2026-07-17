Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Qarshi
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Qarshida, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
10 ob'ektlar topildi
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
telifon pachte yangi 20 kun ishlagan glabal varyant xamma narsasi aktef xolatda sotishga sab…
$306
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
Yaxshi g'amxo'rlik qiladiganlarga yaxshi qo'llar beraman
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
ОптомнархлардаПодвеснойпотолокларяниосмашифтлармавжудхилмахилиданборбозорэмасоптомскладданва…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
Эллектрон тарози урнатиш ва оптим сотамиз 912175275 .1тонна 2-3-8-30 тоннагача датчиклар бор
$40
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
Rasmuziniki!DDR412-AVLODkuchlikomputerTO'LIQTO'PLAMKOMPUTERUydao'ynash,IT-sohasi,TreydingvaG…
$529
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
Mashina shkalasi uzunligi 12 metr 932031771...datchik sotamiz yangisini 1 t dan 30 t gacha yasaymiz
$6,999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
Rasm uziniki! Xalqsevar igrovoy hamda hamyonbop komplekt: 1. Monitor: ZIFFLER 24 120HZ FullH…
$259
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
Mahsulotlarimiz Xitoy va Turkiya davlatlaridan keltiriladi. Hammasi arzon narxlarda.Va keli…
$200
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
Avto tarosi ehtiyot qismlar 1-2-3-8-30 tonna doska xom bor optimum sotamiz 912175275 telefonlar
$40
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira
Qarshi, Oʻzbekiston
Tel yangi ayb yòq garant karta servis bor
$289
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita