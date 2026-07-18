Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Каршинский район
  3. Uzoq muddatli ijara

Uzoq muddatli ijara Tijorat mulki in Qarshi Tumani, Oʻzbekiston

;
Tijorat Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Tijorat 1 000 m² _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Tijorat 1 000 m²
Qarshi, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Qavat 5/5
Manzil: Qarshi shahri, A. Oripov ko‘chasi Mo‘ljal: Oq Saroy restorani ro‘parasida Bino: 5 qa…
$10
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 000 m² _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Tijorat 1 000 m²
Qarshi, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 3
Ofis yoki dukon uchun izharaga 2 qavat (+podval) bino, 1000 m2 (3*336). Jami er maydoni: …
$2,478
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring