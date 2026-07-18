Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Каршинский район
  3. Uzoq muddatli ijara
  4. Kvartira

in Qarshi Tumani, Oʻzbekiston kvartiralar uzoq muddatli ijarasi

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Qarshi, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 60 m²
Qavat 3/5
Faqat zags bor oilaga maklerla bezota qimasin uy yangi. orzu bozor marjoni orqasida 2 xona S…
$300
oyiga
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring