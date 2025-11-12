Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Kvartira savdosi in Qarshi, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Qarshi, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Qarshi, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 51 m²
Qavat 3/5
$29,118
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita