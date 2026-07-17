Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Qamashi tumani
  3. Turar joy

in Qamashi tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
2 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Qiziltepa, Oʻzbekiston
Kvartira
Qiziltepa, Oʻzbekiston
Pilorama garantiyasi bor. Ishlatishni oʻrgataman. Savollar uchun 88 367 72 70 raqamiga muroj…
$2,065
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Qiziltepa, Oʻzbekiston
Kvartira
Qiziltepa, Oʻzbekiston
LG kondisaner sotiladi 12 talik bu , hamma joyi ishlaydi narxini kelishamiz 3 700 000 tel:
$306
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita