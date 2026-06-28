Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Oltinkoʻl tumani
  3. Turar joy
  4. Uy

in Oltinkoʻl tumani uy sotib olish uchun

;
1 ob'ekt topildi
Uy 5 xonalar _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Mirabad, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
#Мирабад #Госпиталка #ММирабад #ПодЗастроку - Ор-р Отель - Фасад - 17м×18м угловой - Соток…
$289,999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita