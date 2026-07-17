Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Oltiariq
  3. Turar joy

in Oltiariq, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Oltiariq, Oʻzbekiston
Kvartira
Oltiariq, Oʻzbekiston
Ofis Toshkent shahrida joylashgan Ish vaqti 8:00-22:00 Cheklanmagan miqdorda yetkazib berami…
$74
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring