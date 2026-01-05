Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Kvartiralar teras bilan in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston

bir xonali
20
ikki xonali
5
uch xonali
3
1 ob'ekt topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 157 m²
Qavat 8/8
🔥 СРOЧНО! 157 м² КВАРТИРА СOTИЛАДИ 🔥 (130 м² + 27 м² бонус майдон) 📍 Район: Олмазор, Зиё…
$135,000
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita